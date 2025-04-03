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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu Yalova'da

        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çalışmalarını incelemek üzere Yalova'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:05
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu Yalova'da
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        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çalışmalarını incelemek üzere Yalova'ya geldi.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çalışmalarını incelemek için Yalova'ya ziyarette bulundu. Karaloğlu, önce Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya'yı valilik binasında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Karaloğlu'na, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çalışmaları hakkında il genelinde yapılan çalışmalar, sorun ve öneriler aktarıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'na ziyaretinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerel yönetimlere verilecek destekler sahipsiz hayvanların korunması, bakımı rehabilitasyonu konularında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, insan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik alınacak tedbirler de anlatıldı. Toplantıdan sonra Bakan Yardımcısı, Yalova Belediyesi sokak hayvanları bakımevinde incelemelerde bulunuldu. Toplantıya, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, belediye başkanları, İl Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Yaman, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nevzat Alğan, belediyelerin veterinerlik işleri sorumluları katılırken yapılan ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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