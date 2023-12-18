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        Yalova'da feribottan atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı

        Yalova'da bindiği feribottan atlayan bir kişi deniz polisinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:07
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        Yalova'da feribottan atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı
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        Yalova'da bindiği feribottan atlayan bir kişi deniz polisinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

        Yalova-Yenikapı arasında yapılan sefer yapan bir feribota binen Ö.S, bilinemeyen bir nedenle feribottan denize atlamak istedi.

        Çevredekilerin ikna çalışmaları sırasında durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İkna çalışmaları başarılı olmayınca herkesin bakışları arasında denize atlayan Ö.S, olay yerinde bulunan deniz polisinin zamanında müdahalesiyle denizden çıkarılarak tekneye alındı.

        Limanda bekleyen 112 acil servis ekiplerince ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ö.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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