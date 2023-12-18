Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:04 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Yalova-İzmit kara yolu Kaytazdere beldesi ışıklarında sürücü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki arsada bulunan çitlere çarparak durabildi. Bölgeye sevk edilen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin çıkardığı yaralılar, 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.

        Ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yalova'da feribottan atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı
        Yalova'da feribottan atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı
        Yalova Valisi Hülya Kaya, göçmen kadınlarla mutfağa girdi
        Yalova Valisi Hülya Kaya, göçmen kadınlarla mutfağa girdi
        YALOVA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
        YALOVA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
        Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
        Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
        FLAŞ
        FLAŞ