Araç kiralama şirketinden otomobilin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı

Yalova'da araç kiralama şirketinden son model otomobilin çalınması, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Fatih Caddesi'ndeki araç kiralama şirketine sabah gece saatlerinde giren şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki son model otomobili çalarak kaçtı.

Sabah iş yerine geldiğinde kapıyı açık gören ve otomobili çalışanların aldığını sanan şirket yetkilisi Kurtuluş Murat Balkuş, kamera kayıtlarını incelediğinde otomobilin çalındığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

Balkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı bölgede son 20 günde benzer şekillerde hırsızlık yaşandığını belirterek, "Hırsız camdan girerek 3 milyon lira değerindeki bir arabamızın anahtarını alıp araçla buradan ayrılmış. İçeriyi darmadağın etmiş, bir şeyler aramış ama bulamamış." diye konuştu.

Araç takip sistemiyle otomobili takip ettiklerini anlatan Balkuş, "Aracımız şu anda Zonguldak'ta. Emniyetimiz takip ediyor. MOBESE ve geçiş kameralarından takip ediliyor. Çalan şahsın da kimlik bilgisine ulaşmışlar. Şu anda biz de takipteyiz. İnşallah emniyetimiz aracımızı bulup bize teslim edecek." dedi.

Bu arada güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin, iş yerinin kapısını zorlaması, dolap, masa ve diğer bölümlerinde arama yapması ile otomobili çalması yer alıyor.