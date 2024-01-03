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        Çınarcık'ta "Çocuk Bilim Sanat Şenliği" düzenlendi

        Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezinde Çocuk Bilim ve Sanat Şenliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:11
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        Çınarcık'ta "Çocuk Bilim Sanat Şenliği" düzenlendi
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        Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezinde Çocuk Bilim ve Sanat Şenliği düzenledi.

        Çocuk Bilim ve Sanat Şenliği açılış konuşmasının ardından Bilim ve Sanat Şenliği tanıtım sunumu ile devam etti.

        Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı drama gösterisinin ardından üniversite öğrencilerin bilim ve sanat adına yapmış olduğu eserler sergide yer aldı.

        Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, sergiyi tek tek gezerek öğretmen ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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