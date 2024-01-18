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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:28 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:39
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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda, C.S, Y.Ö, Ö.B. ve A.C. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde narkotik maddeler arama köpeği "Gölge" ve "Zeytin" eşliğinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Ö.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, C.S, Y.Ö. ve A.C. tutuklandı.

        "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem başlatılan 8 şüphelinin üst aramalarında da çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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