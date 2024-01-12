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        Yalova'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:25
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        Yalova'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Yalova-İzmit kara yolu Çavuşçiftliği mevkisinde Kocaeli yönüne giden Emircan A. idaresindeki 34 EUT 304 plakalı minibüs, aynı istikamete seyreden Y.D'nin kullandığı 26 TP 772 plakalı kamyona arkasından çarptı.

        Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Emircan A, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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