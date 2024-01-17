Yalova'daki hastanelerde geçen yıl 2 milyon 73 bin 365 muayene hizmeti verildi Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, 2023 yılında kamu ve özel sektöre bağlı hastanelerde 2 milyon 73 bin 365 muayene hizmeti verildiğini bildirdi.

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, 2023 yılında kamu ve özel sektöre bağlı hastanelerde 2 milyon 73 bin 365 muayene hizmeti verildiğini bildirdi.

Eray, Müdürlük Toplantı Salonu'ndaki değerlendirme toplantısında, 4 devlet hastanesinin de yer aldığı sağlık kurumları, personel sayısı ve verilen hizmetleri sunum eşliğinde anlattı.

Geçen sene kamu sağlık tesislerinde acil ve polikliniklerde 1 milyon 575 bin 856 muayenenin gerçekleştirildiğini aktaran Eray, özel tesislerle il genelinde bu sayının 2 milyon 73 bin 365'i bulduğunu söyledi.

Aynı dönemde ilde kişi başı hastaneye başvurunun yaklaşık 15 olduğunu aktaran Eray, şöyle devam etti:

"İlimizde kamu sağlık tesislerimizde 2023 yılı içinde 559 bin 54, özel tesislerimizde ise 79 bin acil muayene yapılmıştır. Polikliniklerde 994 bin 668 poliklinik gerçekleştirmişiz kamu hastanelerimizde. Özelde ise 418 bin poliklinik yapıldı. Toplam muayene sayımız birinci basamak hariç 2 ve 3'üncü basamaklarda 1 milyon 575 bin, özelde ise 497 bin olarak gerçekleşti. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ise 16 bin 899 ameliyat yapmışız. 3 özel hastanemizde ise 17 bin 537 ameliyat olmuş. Ayrıca hastanemizde 1243 doğum gerçekleşmiş, 3 özel hastaneyle toplam 2 bin 254 doğum yapılmış."

- Yalova'da tedavi gören hastaların yüzde 18'i il dışından geldi

Dr. Eray, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi verilerine göre hasta sayısının yaklaşık yüzde 18'inin il dışından gelerek hizmet aldığını kaydetti.

MHRS üzerinden randevu alma konusunda yaşanan şikayetler üzerine kardiyoloji birimini örnek gösteren Eray, 2023 yılında kardiyolojide 57 bin 816 hastaya hizmet verildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun 40 bin 603 ayakta, 17 bin 213'ü MHRS ile gerçekleşiyor. Bizim kardiyoloji servisinde görevli hekimler sağ olsunlar özverili bir şekilde çalışarak ayakta gelen hastaları kabul ediyorlar. Yine bu 40 bin 603 ayakta yapılan muayenenin 4 bin 272'si il dışından. 17 bin 213 MHRS'den gelen muayenenin de 1726'sı il dışı olarak gerçekleşmiş. Kardiyolojide bu yüzde 10,37 il dışı baktığımız hasta sayısı."

2018 ile 2023 yıllarında yapılan yatırım, personel, araç ve diğer ihtiyaçların sağlanmasıyla ortaya çıkan verileri de paylaşan Eray, uzman tabip sayısının 126'dan 186'ya yükseldiğini, tabip sayısının 113'den 179'a, toplam sağlık personeli sayısının 907'den bin 565'e çıktığını vurguladı.

- "Ambulansların katettiği mesafe 777 bin 334 kilometre"

112 Acil Sağlık Hizmetleri ile ilgili son 5 yılda 9'dan 17 istasyona ulaştıklarını ve çok önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Eray, şunları kaydetti:

"Sadece 2022-2023 yıllarında 5 istasyon açtık. 2018'de 160 olan personel sayımız bugün 240'a yükseldi. İlimizde daha önce motosiklet ve kar paletli ambulansımız yoktu, bu araçlarımız da var. UMKE personel sayımız da 41'den 65'e çıkmış durumda. Ambulans hizmetlerimizi kent ve kırsal olarak ikiye ayırıyoruz. Kentte vakalarımızın yüzde 96,3'üne 10 dakikada ulaşıyoruz. Kırsal alanlardaki vakaların da yüzde 99,5'ine ilk 30 dakikada ulaşıyoruz. 112 arandıktan sonra ambulansımızın olay yerine gitmesi ise kentselde ortalama 5,6 dakika, kırsalda 10,5 dakika. Bu hizmet verilirken arkadaşlar ilginç bir şey tespit etmişler. Yalova'da 2023 yılında ambulansların katettiği mesafe 777 bin 334 kilometre. Bu da Ay'a gidiş ve gelişe tekabül ediyor."

E-Nabız sisteminde Aile Sağlığı Merkezlerinden alınan hizmetlerin değerlendirilmesi için bırakılan butondan değerlendirme yapıldığını hatırlatan Eray, 2016'da 659 kişinin değerlendirdiği hizmetlerde memnuniyetin yüzde 84 olduğunu söyledi.

2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında bu oranın yüzde 83 ile yüzde 86 arasında değiştiğine dikkati çeken Eray, yeni tip koronavirüsle 2022 yılında değerlendiren kişi sayısının 35 bini aştığını, memnuniyet değerlendirmesinde ise yüzde 91'e çıktıklarını belirtti.

Geçen yıl 33 Aile Sağlığı Merkezine 2 milyon 857 bin 89 başvuru yapıldığını bildiren Eray, bu sayının ildeki sunulan tüm sağlık hizmetlerinin yüzde 55'ini oluşturduğunu ifade etti.

Dr. Emrah Eray, 2022 yılında 100 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını, 2023 yılı ile 2024 yılı ilk 15 günü dahil toplam 78 olayın gerçekleştiğini sözlerine ekledi.