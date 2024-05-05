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        Yalova'da itfaiye ekipleri, araç motoruna giren yavru kediyi kurtardı

        –Yalova'da trafik ışıklarında aniden yola fırlayan ve bir aracın motoruna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:09
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        Yalova'da itfaiye ekipleri, araç motoruna giren yavru kediyi kurtardı
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        –Yalova'da trafik ışıklarında aniden yola fırlayan ve bir aracın motoruna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Alınan bilgiye göre Gaziosmanpaşa Mahallesi Dörtyol mevkisinde trafik ışıklarında yavru bir yavru kedi aniden yola fırladı.

        Bir vatandaş, kediyi kurtarmak için aracından indi. Bu kez yavru kedi, ışıklarda bulunan hafif ticari aracın motor bölümüne girdi.

        Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracın motor bölümünden kediyi çıkaramayınca araç İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Burada ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarıp Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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