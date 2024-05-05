Yalova'da itfaiye ekipleri, araç motoruna giren yavru kediyi kurtardı

Burada ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarıp Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.

Bir vatandaş, kediyi kurtarmak için aracından indi. Bu kez yavru kedi, ışıklarda bulunan hafif ticari aracın motor bölümüne girdi.

Alınan bilgiye göre Gaziosmanpaşa Mahallesi Dörtyol mevkisinde trafik ışıklarında yavru bir yavru kedi aniden yola fırladı.

–Yalova'da trafik ışıklarında aniden yola fırlayan ve bir aracın motoruna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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