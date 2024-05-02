AVM tavanında alev alan avize, zemine düştü
YALOVA'da, bir alışveriş merkezinin tavanındaki avize, elektrik kontağı nedeniyle bir anda alev aldı.
YALOVA'da, bir alışveriş merkezinin tavanındaki avize, elektrik kontağı nedeniyle bir anda alev aldı. Avize koparak düşerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Süleymanbey Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'nin 2'nci katının tavanında asılı olan avize, elektrik kontağı nedeniyle yandı. Alev topuna dönen avize, zemin kata düşerken, o sırada çevrede kimsenin olmaması olası can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yangın da güvenlik görevlileri tarafından söndürüldü.
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