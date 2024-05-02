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        Yalova'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

        YALOVA'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 17:57 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:00
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        Yalova'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
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        YALOVA’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında aranan F.Y. isimli şüphelinin Yalova’da olduğu tespit edildi. F.Y., Yalova İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde saklandığı adreste yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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