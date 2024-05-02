Yalova'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YALOVA'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
YALOVA’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında aranan F.Y. isimli şüphelinin Yalova’da olduğu tespit edildi. F.Y., Yalova İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde saklandığı adreste yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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