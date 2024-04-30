Cipin çarptığı otomobilden fırlayan kadın, Fenerbahçe formasıyla son yolculuğuna uğurlandı
YALOVA'da cipin arkadan çarptığı otomobilden fırlayıp hayatını kaybeden Ajda Sayınberk (61) toprağa verildi.
YALOVA'da cipin arkadan çarptığı otomobilden fırlayıp hayatını kaybeden Ajda Sayınberk (61) toprağa verildi. 1 çocuk annesi Sayınberk’in tabutunun üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe forması örtüldü.
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa yönüne giden Türkmenistan uyruklu Ercan Molla Musa yönetimindeki 06 BY 0006 plakalı cip, aynı yöne giden Engin K. (24) idaresindeki 34 RY 4796 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan her iki araç da bariyerleri aşıp dinlenme tesisinin bahçesine uçtu. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobilin arka koltuğundan yola fırlayan Ajda Sayınberk hayatını kaybetti, 1'i bebek, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Ajda Sayınberk'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.
Kazanın ardından gözaltına alınan cip sürücüsü Ercan Molla Musa, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ARKADAŞINI HASTANEYE GÖTÜRÜYORMUŞ
Evli ve 1 çocuk annesi Ajda Sayınberk ve yanındakilerin, bir arkadaşlarını Bursa’ya hastaneye götürmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. CHP ve İYİ Parti Yalova İl Kadın Kolları’nda görev alan ve kentte düzenlenen yardım organizasyonlarında aktif olarak yer aldığı belirtilen Sayınberk için, Yalova Merkez Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile eski başkanlardan Vefa Salman da katıldı. Tabutunun üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe forması örtülen Ajda Sayınberk, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
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