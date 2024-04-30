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        Yalova'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:01 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:01
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        Yalova'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Esenköy beldesi Liman Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

        Soğutma çalışmasının ardından yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

        Dairede hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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