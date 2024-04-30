Yalova'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Esenköy beldesi Liman Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Soğutma çalışmasının ardından yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
Dairede hasar meydana geldi.
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