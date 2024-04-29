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        Cipin arkadan çarptığı otomobilden savrulan kadın öldü, 1'i bebek 7 kişi yaralı

        YALOVA'da cipin arkadan çarptığı otomobil, kontrolden çıkarak savruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:05
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        Cipin arkadan çarptığı otomobilden savrulan kadın öldü, 1'i bebek 7 kişi yaralı
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        YALOVA'da cipin arkadan çarptığı otomobil, kontrolden çıkarak savruldu. Aracın dışına fırlayan yolculardan Ajda Sayınberk'in (61) öldüğü kazada, 1'i bebek 7 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine giden Ercan M.M.'nin kullandığı 06 BY 0006 plakalı cip, önünde seyreden Engin K. (24) idaresindeki 34 RY 4796 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da savrulup bariyerleri aştıktan sonra çevredeki dinlenme tesisinin bahçesine uçtu.

        Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan Ajda Sayınberk, dışarı fırlayıp yola savrulurken, 1'i bebek 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Sayınberk'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar, sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ajda Sayınberk'in cansız bedeni ise Yalova Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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