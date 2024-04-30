Yalova'da 2 motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü öldü, 3 yaralı

Laledere köyü çıkışındaki yolda, saat 01.00 sıralarında iki motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücülerden Özkan Karagöz olay yerinde yaşamını yitirdi, Caner A. (16), Umut Ç. (15) ve Alperen D. (15) yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ambulanslarla kaldırdığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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