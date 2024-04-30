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        Yalova'da 2 motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü öldü, 3 yaralı

        YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada Özkan Karagöz (17) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:10
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        Yalova'da 2 motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü öldü, 3 yaralı
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        YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada Özkan Karagöz (17) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Laledere köyü çıkışındaki yolda, saat 01.00 sıralarında iki motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücülerden Özkan Karagöz olay yerinde yaşamını yitirdi, Caner A. (16), Umut Ç. (15) ve Alperen D. (15) yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ambulanslarla kaldırdığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Özkan Karagöz’ün bugün, Denizçalı köyünde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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