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        Yalova'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:14 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:14
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        Yalova'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Çiftlikköy-Laledere köyü yolunda sürücüleri henüz öğrenilemeyen plakasız 2 motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerdeki 4 kişinin düşerek savrulduğu kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Özkan K'nin (17) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan Caner A. (16), Umut Ç. (15) ve Alperen D. (15) ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden Özkan K'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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