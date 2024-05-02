Karaderili Şirketler Grubu'ndan Yalova'da spor turizmi yatırımı

Karaderili Şirketler Grubu, Yalova’daki yatırımlarına spor turizmini de eklediğini duyurdu. 150 milyon liranın üzerinde harcamayla 8 adet profesyonel çapta spor tesisi kuran şirket, yerli ve yabancı spor takımlarına hizmet vermeyi hedefliyor. Türkiye’ye 4 saatlik uçuş mesafesinde 57 ülkenin olduğunu ve bunun da yaklaşık 1 milyar insana karşılık geldiğini belirten Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas, “Bizim hedefimiz bu 1 milyar insanın hem Türkiye’ye hem de Yalova’ya getirilmesi olacak. Bütün bu avantajlar bizim çok amaçlı spor kompleksimiz ile birleştiğinde Yalova, spor şehri olma açısından en önemli aday olacak” dedi.

Karaderili Şirketler Grubu, ülkenin turizm ve istihdam hedefleri doğrultusunda Yalova’ya çalışmalarını hızlandırma kararı aldı. Toplam 230 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren Karaderili Şirketler Grubu, spor turizmine de 150 milyon TL yatırımla bu alanda payını artırmak için çalışmalara başladı. TESİSLERİN AÇILIŞI HAZİRANDA YAPILACAK Yalova’ya spor turizmi için ek olarak 2 bin 200 metrekarelik alana milli takımlar seviyesinde, voleybol, basketbol, kung fu dalları başta olmak üzere spor organizasyonları için çok amaçlı kapalı spor kompleksi, 3 basket sahası, profesyonel ölçülerde 5 çim futbol sahası yapan şirket, tesislerin açılışını Haziran’da yapacak. Yalova otellerinin kapasitesi bin 149 oda 3 bin 627 yatak kapasitesi ile ulusal ve uluslararası spor turizmine cevap verecek seviyeye yükseldi. Yıllık olarak 250 milyon TL’lik spor turizmi geliri hedefleyen şirket, 2024 yılı için birçok turnuvaya ev sahipliği yapmak için de anlaşmalar yapmaya başladığını açıkladı.

“2024 YILI İÇİN BİRÇOK TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İÇİN DE ANLAŞMALAR YAPMAYA BAŞLADIK” Türkiye’nin turizm sektörünün en önemli kategorilerinden olan spor turizminin küresel spor organizasyonlarının ülkeye getirdiği faydalar açısından çok önemli olduğunu aktaran Talas, “Özellikle küresel spor organizasyonlarının; spor turizmi gelirinin artması, ülkenin uluslararası camiada tanıtımı, saygınlık kazanması ile ekonomisinin kalkınması ve yeni istihdam alanların ortaya çıkmasında büyük katkı sağladığı tartışılmaz bir gerçek. Bu organizasyonların ülkenin tanıtımına, prestijine ve ekonomisine ciddi katkı sağlayan turizm çeşitliliği olduğunu düşünüyoruz. Yalova’da bugün birçok dünya çapında şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Avrupa çapında düzenlenen birçok turnuvada gerek sponsor olduk gerekse ev sahibi olarak sporcularımızı ağırladık. Ancak şimdi spor turizmi kapasitemizi artırarak birçok spor dalına aynı anda cevap verebilecek noktaya geldik. Türkiye’nin 2028 için güncellenen turizm hedefi 82,3 milyon turist ve 100 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için spor turizminin önemini biliyor ve ona göre çalışıyoruz. 2024 yılı için birçok turnuvaya ev sahipliği yapmak için de anlaşmalar yapmaya başladık” dedi.