Çınarcık'ta "Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları" yapıldı

Yarışmalarda birinci sınıflarda Gülkent İlkokulu, ikinci sınıflarda Çınarcık İlkokulu, üçüncü sınıflarda Teşvikiye Cumhuriyet İlkokulu, dördüncü sınıflarda ise Gülkent İlkokulu birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, yaptığı konuşmada, bu yarışmalarla çocukların dijital bağımlılıktan kurtarılmasını ve geleneksel oyunların gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını bildirdi.

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