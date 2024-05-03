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        Çınarcık'ta "Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları" yapıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:01
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        Çınarcık'ta "Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları" yapıldı
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        Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları düzenlendi.

        Yalova Eğitimi Geliştirme Stratejisi (YEGES) kapsamında okullardan belirlenen takımlar, Çınarcık Spor Salonu'nda birbirleriyle mücadele etti.

        Çekişmeli geçen yarışmalarda takımlarını yalnız bırakmayan öğrenciler, coşkulu tezahüratlarla onları destekledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, yaptığı konuşmada, bu yarışmalarla çocukların dijital bağımlılıktan kurtarılmasını ve geleneksel oyunların gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını bildirdi.

        Yarışmalarda birinci sınıflarda Gülkent İlkokulu, ikinci sınıflarda Çınarcık İlkokulu, üçüncü sınıflarda Teşvikiye Cumhuriyet İlkokulu, dördüncü sınıflarda ise Gülkent İlkokulu birinci oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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