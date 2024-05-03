Çınarcık Gazi Mustafa Kemal Lisesinin projesine "faydalı model belgesi" verildi

Yalova’da, Çınarcık Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Fosforlu Basınç Göstergeli Tansiyon Aleti Projesi"ne ilişkin faydalı model başvurusu kabul edildi.

Dünya genelinde yeni olan ve sanayi alanında uygulanabilen buluş sahiplerine koruma sağlayan mülkiyet hakkı olarak adlandırılan faydalı model belgesi sisteminde, söz konusu buluşun korunması, araştırma raporunun içeriğine göre veriliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi Başkanlığına 7 Aralık 2023'te geliştirdikleri "Fosforlu Basınç Göstergeli Tansiyon Aleti" ile başvuran okul, 22 Nisan'da açıklanan kararla belgeyi almaya layık görüldü. Karar ve faydalı model, Resmi Patent Bülteni'nde yayımlandı.