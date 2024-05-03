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        Çınarcık Gazi Mustafa Kemal Lisesinin projesine "faydalı model belgesi" verildi

        Yalova'da, Çınarcık Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Fosforlu Basınç Göstergeli Tansiyon Aleti Projesi"ne ilişkin faydalı model başvurusu kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:23
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        Çınarcık Gazi Mustafa Kemal Lisesinin projesine "faydalı model belgesi" verildi
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        Yalova’da, Çınarcık Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Fosforlu Basınç Göstergeli Tansiyon Aleti Projesi"ne ilişkin faydalı model başvurusu kabul edildi.

        Dünya genelinde yeni olan ve sanayi alanında uygulanabilen buluş sahiplerine koruma sağlayan mülkiyet hakkı olarak adlandırılan faydalı model belgesi sisteminde, söz konusu buluşun korunması, araştırma raporunun içeriğine göre veriliyor.

        Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi Başkanlığına 7 Aralık 2023'te geliştirdikleri "Fosforlu Basınç Göstergeli Tansiyon Aleti" ile başvuran okul, 22 Nisan'da açıklanan kararla belgeyi almaya layık görüldü. Karar ve faydalı model, Resmi Patent Bülteni'nde yayımlandı.

        Ayrıca, Almanya’da bulunan manuel tansiyon aleti üreticisi firmanın yetkilileriyle söz konusu tansiyon aleti için görüşme yürütüldüğü bildirildi.

        Okulu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, okul adına tescil edilen faydalı model çalışmalarında, sahadaki ihtiyaçları araştırarak fikrin oluşmasını sağlayan Sağlık Hizmetleri Alan Şefi Züleyha Gülerman, tescil sürecinde teknik çalışmaları yapan matematik öğretmeni Gökhan Kaçar ve çalışmaları organize eden Müdür Yardımcısı Filiz Göktaş Yıldırım'ı tebrik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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