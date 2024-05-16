Yalova'da sinekliğe sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Fevzi Çakmak Mahallesi Bakkal Sokağı'ndaki bir binanın dördüncü katındaki dairenin penceresinde sineklik ile cam arasında güvercin sıkıştı.

Yalova'da bir binanın pencere sinekliği ile camı arasında sıkışan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı.

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