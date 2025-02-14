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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:39
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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Narkotik köpekleri "Zeytin" ve "Gölge" eşliğinde adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 881 gram sentetik uyuşturucu, 2 hap, 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K, Y.A, D.İ, S.U, B.A, Ö.B. ve S.F. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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