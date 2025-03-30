Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bayram namazını memleketinde kıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı namazını memleketi Yalova'da eda etti.

Namazı Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki camide kılan İnce, cemaatle bayramlaştıktan sonra köy mezarlığına gitti.

Mezarlıkta babası, dedesi ve ninesinin de aralarında olduğu yakınlarının kabirlerine ziyarette bulunan İnce, ardından annesi Zekiye İnce'nin evine geçerek bayramını kutladı.

Muharrem İnce, gazetecilere, bugüne kadar sadece askerlik yaparken köyde bayram kutlama geleneğini yerine getiremediğini, onun dışında tüm bayramlarda köyündeki babaevinde olduğunu söyledi.

Bunu bir görev olarak gördüğünü ve hiç bozmadığına vurgu yapan İnce, "Nasıl ki iftar sofraları siyasetin konusu olmamalıysa, iftar sofraları iftira sofralarına dönüşmemeliyse bayramlar da barışmak, kucaklaşmak, kardeşlik günleridir. Onun için siyasi bir mesajın ötesinde bütün Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Herkese mutluluk, huzur, barış, refah diliyorum." ifadelerini kullandı.