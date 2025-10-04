Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova ve çevre illerden ekiplerin katıldığı deprem tatbikatına başlandı

        Yalova'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 24 saatlik büyük ölçekli deprem tatbikatı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 17:46 Güncelleme: 04.10.2025 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova ve çevre illerden ekiplerin katıldığı deprem tatbikatına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 24 saatlik büyük ölçekli deprem tatbikatı yapılıyor.

        Tatbikata, Yalova, İstanbul, Sakarya, Bursa, Kocaeli ve Bilecik'ten ekipler katılıyor.

        Yalova Valiliği ile AFAD il Müdürlüğünce koordine edilen tatbikatın senaryosuna göre, saat 14.00'da Yalova merkezli 7,2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası 521 arama kurtarma personeli, 18 arama kurtarma aracı, 23 afet grubu olmak üzere toplam bin 370 personel ve 210 araç görev aldı.

        5 ilçenin dahil olduğu geniş ölçekli tatbikatta farklı noktalarda belirlenen enkazlara hareket eden ekipler, belirlenen alanlarda arama kurtarma çalışması başlattı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatında, Afet Tahliye Grubu tarafından vatandaşların deniz yoluyla tahliyesi yapıldı.

        Çiftlikköy ilçesindeki Aksa Fabrikası'nda da Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı yürüten ekipler, senaryo gereği meydana gelen gaz sızıntısı üzerine fabrikanın tahliyesi ile arama kurtarma faaliyetleri yürüttü.

        Millet Bahçesi alanında, Garnizon Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yer aldığı Afet Barınma Grubu tarafından da çadırkent kurulumu tatbikatı yapıldı.

        Ayrıca, Gaziosmanpaşa Mahallesi Plevne Caddesi ile Termal ve Çınarcık ilçelerindeki ana enkaz alanlarında kentsel arama kurtarma çalışmaları, çok sayıda ekibin katılımıyla yapıldı.

        Tatbikat kapsamında 5 ilçe kaymakamlığının afet yönetim merkezi fiilen katılım sağlarken, AFAD Başkanlığı tarafından görevlendirilen Balıkesir, Ardahan, Siirt, Konya, Artvin, Batman, Bitlis, Kars, Aksaray ve Mardin AFAD İl Müdürlükleri de gözlemci olarak katılım sağladı.

        -"Depremde en çok hasar görecek illerimizden biri de Yalova"

        Tatbikatla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yalova Valisi Hülya Kaya, yaklaşık 400 kişilik ekiple arama kurtarma faaliyetleri yapıldığını, onun dışında barınma, beslenme ile bütün çalışma gruplarının aktif edildiğini söyledi.

        Senaryo gereği ilk taramalarda 4 bine yakın binanın yıkıldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını ve arama kurtarma çalışmaları öncesi 1000 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

        "Senaryo doğrultusunda böyle büyüklükteki depremde yaklaşık 1000 kişinin can kaybı gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Bizim destek illerimiz de buraya geldiler. Onlar da hem arama hem kurtarma çalışmalarında gereken destekleri verecekler. Bugün elimizde merkezde 4 binamız var. Bu 4 bina içinde biz arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Biri Termal biri Çınarcık 2 tane de ilçelerimizde senaryo gereği arama kurtarma çalışmaları yapacağımız alanlar var. Yalova'da neden bu senaryoyu sık sık gerçekleştirmeye çalışıyoruz? Aslında çok yakın zamanda beklenen bir Marmara depremi var. Bu depremde en çok hasar görecek illerimizden biri de Yalova. Dolayısıyla biz diğer illerden destek ekipleri gelmeden ilk etapta kendi arama kurtarma çalışmalarımızı gerçekleştirecek düzeye gelmek istiyoruz."

        Kaya, 24 saat sürecek tatbikatın afet farkındalığının artırılması amacıyla büyük önem taşıdığını belirterek, katılım sağlayan ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        İtfaiyede öğrencilere 'yangına müdahale' dersi
        İtfaiyede öğrencilere 'yangına müdahale' dersi
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ve kızı ifade verdi
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ve kızı ifade verdi
        "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili çocukları Yalova'...
        "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili çocukları Yalova'...
        Marmaraereğlisi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (6)
        Marmaraereğlisi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (6)
        Ormanda yetiştirdikleri keneviri esrar haline getirip satmak isteyen 2 şüph...
        Ormanda yetiştirdikleri keneviri esrar haline getirip satmak isteyen 2 şüph...
        Yalova'da ormanlık alana Hint keneviri ektikleri öne sürülen 2 şüpheli yaka...
        Yalova'da ormanlık alana Hint keneviri ektikleri öne sürülen 2 şüpheli yaka...