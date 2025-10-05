Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Marmara'ya açıldı

        Yalova'da Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 17:41 Güncelleme: 05.10.2025 - 18:11
        Yalova'da denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Marmara'ya açıldı
        Yalova'da Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

        AK Parti Yalova İl Başkanlığınca BadGodes Parkı Yalova Balıkçılar Kooperatifi'nde "Sumud'un Yanındayız" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Yalova Balıkçı Kooperatifleri adına açıklama yapan Hasan Artuk, ilk kıble Mescid-i Aksa için, Kudüs ve Gazze için burada olduklarını söyledi.

        Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler, şehit olan sağlık çalışanları, gözü yaşlı anne babalar, süt kokulu bebekler için ve vicdanların sesi olmak için burada olduklarını ifade eden Artuk, "Kana doymayan, işgalci, katil, siyonist İsrail'i lanetleyerek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız. Kudüs'e selam olsun. Gazze'ye selam olsun. Selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine." dedi.

        Artuk, Gazze'nin tarihte en çok bombanın atıldığı şehir olduğunu, dünya tarihinin en büyük zalimlerine karşı direnişle direnişe devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu direniş insanlıktan nasibi olan vicdanları geç de olsa harekete geçirirken zalimlerin ve işbirlikçilerin yıkılışını hızlandırıyor. Gazzeli kardeşlerimizin dilinde gerçek anlamını kavradığımız ayeti kerime diliyle 'Allah ne güzel vekildir. O Mevla'mız ve yardımcımızdır' diyor. Sağa sola bakmadan biz varız, buradayız. Zalimlerin hakkından geleceğiz diye haykırıyoruz. Gazze halkının imanı İslam ümmetinin dirilişine vesile olacak ve kirli kapılar arkasında yapılan pazarlıkları ifşa ederek onlara alaşağı edecektir."

        Zulme ortak olmamak için sessiz kalınamayacağının altını çizen Artuk, "Bilinsin ki insanlık onuru siyonizmi yenecektir. Türkiye'de ve dünyada Filistin'e desteğini ortaya koyan tüm halklara ve denizlere yelken açan tüm vicdanlı insanlara selamımızı yolluyoruz." dedi.

        Daha sonra Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan gemi ve tekneler, Marmara Denizi'ne açılarak tur attı.

        AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ve çok sayıda vatandaş da ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ve dövizlerle teknelere destek verdi.

