Yalova'da denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Marmara'ya açıldı

Yalova'da Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığınca BadGodes Parkı Yalova Balıkçılar Kooperatifi'nde "Sumud'un Yanındayız" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Yalova Balıkçı Kooperatifleri adına açıklama yapan Hasan Artuk, ilk kıble Mescid-i Aksa için, Kudüs ve Gazze için burada olduklarını söyledi.

Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler, şehit olan sağlık çalışanları, gözü yaşlı anne babalar, süt kokulu bebekler için ve vicdanların sesi olmak için burada olduklarını ifade eden Artuk, "Kana doymayan, işgalci, katil, siyonist İsrail'i lanetleyerek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız. Kudüs'e selam olsun. Gazze'ye selam olsun. Selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine." dedi.

Artuk, Gazze'nin tarihte en çok bombanın atıldığı şehir olduğunu, dünya tarihinin en büyük zalimlerine karşı direnişle direnişe devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: