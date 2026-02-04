Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde uzun süredir haber alınamayan emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 01:49 Güncelleme: 04.02.2026 - 01:49
        Yalova'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde uzun süredir haber alınamayan emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.

        Bilge Kaan Caddesi Kelebek Çayırı mevkisinde bulunan bir binanın beşinci katındaki dairesinde tek başına yaşadığı belirtilen emekli öğretmen Mahmut Yağmur'dan (69) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

        Yaklaşık bir ay önce evine girdiği ve o günden itibaren dışarı çıkmadığı öğrenilen Yağmur'un evine çilingir yardımıyla giren ekipler, emekli öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı.


        Olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından Yağmur'un cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

