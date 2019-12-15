Tersanede iş kazası: 1 ölü

Yalova'nın Altına ilçesinde tersanede çalışan kaynak işçisi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ancak çalışmak üzere Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersaneye gelen Emre Aydın (26), her zaman olduğu gibi mesaisine başladı. Kaynak işi yapan talihsiz genç malzeme almak için yerinden ayrıldı. Bu esnada üzeri örtülü olan deliği fark etmeyen genç buraya bastı. Bir anda kendisini boşlukta bulan Aydın, metrelerce aşağıda bulunan yapım aşamasındaki geminin makine dairesine düştü. Hızla yere çarpan genç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YALOVA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:41

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