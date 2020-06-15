Yalova merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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<br>Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)YALOVA merkezli 6 ilde FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyonda, 7´si muvazzaf, 3'ü emekli asker olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.<br>Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Yalova merkezli 6 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7´si muvazzaf, 3'ü emekli asker olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-06-15 15:25:14<br>

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