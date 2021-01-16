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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: “Yalova için yatırımlar yapıyoruz”

İHA

Bakan Kasapoğlu: “Yalova için yatırımlar yapıyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Yalova için yatırım yaptıklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni'ne katılan Bakan Kasapoğlu, Yalova'nın merkez, ilçe ve beldelerinde spor geleceğini daha da güçlendirmek, gençleri yarınlara daha donanımlı taşımak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Bakan ve yanındaki heyet ziyaretlerinin ardından Yalova Belediyesine giderek başkan vekili Mustafa Tutuk ile makamında görüştü. Görüşmenin ardından Belediye Meclis salonuna geçen bakan ve protokol üyeleri birer konuşma yaptı.
Bakan Kasapoğlu, “Yalova bir turizm şehridir, ilimizde başta basketbol, tenis ve yüzme sporlarına ağırlık vereceğiz. Tüm Türkiye'de yüzme bilmeyen kalmasın projesi geliştirdik, yüzme öğrenmek isteyenleri davet ettik. Ayrıca Yalova'da Su Sporları Merkezi projemiz var bunu gerçekleştireceğiz” dedi.
Bakan Kasapoğlu, geçen 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, samimi gayretleriyle Türkiye'nin tarımda, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, sanayide, ekonomide zirveye oynadığı gibi sporu ve gençliğiyle de hep üst liglerde olduğunu ifade etti.
“Amacımız sporu tabana yaymak"
Kadın odaklı spor stratejileri ile sporu her kitleye yaymaya çalıştıklarını ifade eden Kasapoğlu, kadınları spor tesislerine davet etti.
Bunların dışında yeni "dev adamlar" yetiştirmek adına "100 bin pota projesini" hayata geçirdiklerini anlatan Kasapoğlu, Yalova için de 119 pota müjdesi verdi.
Potaları köylere kadar ulaştıracaklarını bildiren Kasapoğlu, "Amacımız, sporu tabana yaymak, bununla birlikte spora gönlü olan, spora yeteneği olan gençlerimizin de ellerinden tutarak onları yarınların şampiyonları, şanlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıracak yiğitler olarak yetiştirmek. Cumhurbaşkanımızın öncü liderliği ve vizyonuyla yarınlar çok daha aydınlık olacak" dedi.
Dr. Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe belediyeleri ile bir dizi anlaşmaya imza attı. İmza törenine Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Kadıköy Belde Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten de katıldı.
Belediye başkanları ile spor salonları ve spor projeleri konusunda protokol imzalandı.

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