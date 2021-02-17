Çınarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinin Koru beldesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Seralar mevkiinde yağan karın etkisi ile C.B ve yabancı uyruklu sürücülerin kullandığı 2 araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi kaldırıldı. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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