Çiftlikköy’de trafik kazası: 1 yaralı

Yalovaİzmit yolunda meydana gelen kazada bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Çiftlikköy ilçesine meydana gelen kazada, Yalova istikametine giden 34 FP 3437 plakalı kamyonet üst geçit ile yan yol arasında kalan bariyere çarptı. kazada yaralanan sürücü Çiftlikköy İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.