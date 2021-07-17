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Şampiyonlardan Başkan Oral’a ziyaret

İHA

Şampiyonlardan Başkan Oral’a ziyaret

660’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye giren Altınova Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 660’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye giren Altınova Belediyespor Güreş Takımı sporcuları makamında ağırladı.
Altınova Belediyesporlu Pehlivanlar, 660’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde; Minik 2’de ikinci olun Muhammet Mustafa Kalyon, Minik 1’de Vedat Aykalkan, Teşvik 2’de Ozan Dumaner ve Deste 2’de çeyrek final yapanAli Efe Sönmezgil ile 380 sporcu arasından 32’ye kalarak Küçük Orta Büyük Boyda güreşmeye hak kazanan Furkan Oral, Başkan Oral’ı makamında ziyaret etti.
Altınova Belediye Meclis üyesi Hasan Karabacak, Altınova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran ile Altınova Belediyespor Güreş Antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya’nın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Oral, sporcuları kutlayarak çeşitli ödüller verdi.

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