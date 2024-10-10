Yamula Barajı'ndaki kazılarda bu yıl 100'den fazla fosil bulundu

Kızılırmak üzerine kurulu Yamula Barajı çevresindeki kazı çalışmaları, Kayseri Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülüyor.

Bilim Merkezi'nde devam eden fosil çalışmalarıyla ilgili bilgi veren uzman antropolog Ömer Dağ, Yamula Barajı yakınındaki Çevril Mahallesi'nde 10 kişilik ekiple haziranda başlayan kazıları tamamladıklarını ve fosilleri laboratuvar ortamına taşıdıklarını söyledi.

Kazıların bu yıl çok verimli geçtiğini anlatan Dağ, "100'den fazla fosilimiz mevcut. Bu yılki fosillerimizde her zamanki gibi yoğunluklu olarak üç toynaklı atlarımız (hipparion grubu) ve giraffa dediğimiz zürafalarımız mevcut ama bu yıl bizim için en değerlisi güzel bir domuz kafatasımız var. Nadide bir örnek, çok bulduğumuz bir şey değil. O yüzden bizim için kıymetli. Hele ki tam kafa olması bizim için çok merak uyandıran bir keşif oldu" diye konuştu.

"BURASI ÇOK ZENGİN BİR LOKASYON" Kayseri'de baraj çevresinde bu yılki kazılarda yoğunluklu olarak üç toynaklı at, zürafa, gergedan ve etçil hayvan fosilleri tespit edildiğini belirten Dağ, şunları kaydetti: "Türkiye fosil yoğunluğu olarak çok zengin bir coğrafya. Burası çok zengin bir lokasyonda, tam geçiş güzergahı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde paleontolojik kazıları aktif olarak devam ediyor. Oralarda da çok güzel keşifler muhakkak vardır ancak burası çok farklı. Bu bölgenin özelliği fosillerin korunma durumları çok iyi, çeşitlilik çok fazla. Birden fazla örnek keşfedebiliyorsunuz ve bulduğunuz örnekler tama yakın olabiliyor. Mesela bu sene bulduğumuz domuz kafatası tamdı. Öğrencilik yıllarımdaki deneyimlerimde domuz parçaları bulabiliyorduk ama parça halinde oluyordu. Burada tam kafatası bulmamız çok kıymetli. Burada bulunan fil kafatası da aynı şekilde muazzam bir örnek ve tama yakın. Dünyanın hiçbir yerinde böyle tam bütünlükte bir örnek yok, o yüzden bu lokasyon çok kıymetli."

Dağ, bu yılki kazılarda bulunan domuz kafatasının bugünün domuzlarından farklı olduğuna değinerek, "Laboratuvarda domuz kafatası incelenip cins tanımlamaları yapılacak" dedi. Kayseri'de çıkarılan fosillerin korunmuş olmasına dikkati çeken Dağ, baraj kenarında yer almasının fosilleşme ortamı için çok müsait olduğunu dile getirdi. Dağ, tektonik olaylara maruz kalmasına rağmen, fosillerde çok fazla kırılma ya da parçalanmaya rastlamadıklarını, birçoğunda korunma durumunun çok iyi olduğunu ifade etti. KAYSERİ'DEKİ FOSİLLER YABANCI BİLİM İNSANLARININ DİKKATİNİ ÇEKİYOR