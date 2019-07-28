Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemYANACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika müjdeli haber! - HABERLER

Meteoroloji'den müjdeli haber!

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamında güneş kendisini hissettiriyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Turizmi bitirmek için, “Alg” algısı da yeter...
GÜNDEMTurizmi bitirecek 'alg'ı
Son dakika... Fatih'te otel odasında vahşi cinayet! - Haberler
GÜNDEMOtelde dehşete düşüren cinayet!
Son dakika... Ambarlı Limanında gemi yangını!
GÜNDEMAmbarlı Limanında gemi yangını!
Son dakika... Topuklu ayakkabı ile tacizciyi 1 kilometre kovaladı! - Haberler
GÜNDEMTopuklu ayakkabı ile tacizciyi 1 kilometre kovaladı!
Son dakika... Şanlıurfa'da dehşet! Üç kardeşi öldürüp babalarını yaraladı! - Haberler
GÜNDEMÜç kardeşi öldürüp babalarını yaraladı
Son dakika... FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi
GÜNDEMFSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi
Son dakika... Hakan Atilla davasını kullanarak vatandaşları dolandırdı! - Haberler
GÜNDEMOnun adını kullanarak dolandırdılar!
Damadını kasıklarından bıçakladı
GÜNDEMDamadını kasıklarından bıçakladı
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMBursa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Bahçelievler'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMBahçelievler'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X