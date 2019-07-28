Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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