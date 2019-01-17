Transfer döneminde pek çok oyuncu ile temas kursa da henüz Sadık Çiftpınar dışında imza attıramayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetimden en büyük talebi Tolgay Arslan... Kulübün içinde bulunduğu mali zorluğun farkında olan tecrübeli teknik adam, kamp dönemi boyunca eldeki kadronun kapasitesini artırmakla uğraşırken yönetimle de sık sık transfer konusunda görüşmelerde bulundu.

TEMASLAR SIKLAŞACAK

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Yanal'ın Kanarya'nın listesinde bulunan isimlerden en çok Tolgay'ı istediği öğrenilirken, imkan olursa bu konuda şartların zorlanmasını talep etti. Beşiktaşlı yıldızın, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde kuracağı oyun sisteminin içinde çok önemli bir role sahip olacağını belirten Yanal'ın bu talebi sonrası, yönetimin de Siyah-Beyazlı kulüple temaslarını sıklaştıracağı kaydedildi.