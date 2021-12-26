Yangın faciası! Anne yaralandı, oğlu öldü 0:00 / 0:00

AA

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Kuyu Mahallesi'nde Vesile Bilgiç'e (60) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşular, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında evden çıkamayan Vesile Bilgiç'in oğlu Mustafa Bilgiç (41), yaşamını yitirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Vesile Bilgiç ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Mustafa Bilgiç'in cesedi ise Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.