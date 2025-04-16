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        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Bir zamanlar bilim kurgu gibi görünen teknolojiler artık günlük hayatımızın bir parçası. Yapay zeka (YZ), her geçen gün hayatımıza daha fazla entegre oluyor. İşte günümüzde YZ sayesinde mümkün hale gelen ve birçok kişiyi şaşırtan 5 gelişme!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 08:00 Güncelleme: 16.04.2025 - 08:00
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        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
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        1. KENDİ SESİNLE KONUŞAN YAPAY ZEKA KLONLARI

        Artık sesini birkaç dakika kaydedip yapay zekaya tanıttığında, senin gibi konuşan bir dijital klon oluşturmak mümkün. Hem tonlama hem de duygusal ifadeler neredeyse birebir!

        2. SADECE METİNLE GERÇEKÇİ VİDEO ÜRETMEK

        Bir senaryo yazıyorsun ve birkaç dakika sonra sana özel bir kısa film hazır hale geliyor! Metinden videoya çeviri yapan yapay zekalar, prodüksiyonun kurallarını yeniden yazar mı dersiniz?

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        3. SAĞLIKTA HASTALIK TAHMİNİ

        Yapay zeka, genetik veriler ve yaşam tarzı bilgilerini analiz ederek gelecekte karşılaşabileceğin hastalıkları tahmin edebiliyor.

        4. SIFIRDAN MÜZİK YA DA RESİM YAPMAK

        Hiçbir müzik ya da sanat eğitimin olmasa bile, YZ destekli araçlarla kendi şarkını bestelemek ya da dijital sanat eseri oluşturulabilir.

        5. DUYGULARA GÖRE YANIT VEREN SOHBET ASİSTANLARI

        Yapay zeka artık sadece bilgi vermiyor, duygusal tepkileri analiz ederek daha “insana yakın” tepkiler verebiliyor. Moral bozukluğunu fark edip seni motive edebilen chatbot’lar günümüzün yeni psikolojik destekçileri haline geliyor.

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