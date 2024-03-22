Yapay zekadan koruyan yasa

Dünya genelinde yapay zeka tartışmaları giderek büyüyor. AI uygulamaları ile resim oluşturma, ses taklit etme ve hatta özgün müzikler dahi oluşturmak mümkün. ABD'nin Tennessee eyaletinde ise sanatçıları korumaya yönelik bir yasaya imza atılarak bu tartışmaların önüne geçmek isteniyor.

Tennessee Valisi Bill Lee, müzisyenler de dahil olmak üzere sanatçıları yapay zeka tarafından yetkisiz kullanımdan korumayı amaçlayan bir yasa tasarısını imzaladı.

Mevzuata Benzerlik Ses ve Görüntü Güvenliğinin Sağlanması (ELVIS) Yasası deniyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Yapay zekanın müzik yapımındaki varlığı 1950'lere kadar uzanabilirken, son zamanlarda çığır açan, üretken yapay zekadaki ilerlemeler, robotların artık dijital pop yıldızları olarak müzik yapması, sektördeki görüşleri böldü. Birçok uzman, yapay zekanın yasal ve etik kaygıları artırdığını söylüyor.