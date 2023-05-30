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Yapay zekâya göre ideal kadın ve erkekler böyle görünüyor

Bir proje, günümüzün güzellik algılarını gözler önüne sermek için yapay zekâya başvurdu. Yapay zekânın oluşturduğu "ideal" kadın ve erkekler, özellikle sosyal medyada fazlaca popüler olan güzellik trendlerinden oluşuyordu.

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  • Yapay zekaya göre ideal kadın ve erkekler böyle görünüyor

    Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan "mükemmel görünüş" birçok kişinin vücudundan ve görünüşünden rahatsız olmasına neden oluyor. Özellikle sosyal medya ile şekillenen güzellik standartlarına takıntılı şekilde uymaya çalışmak kişilerde psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara yol açabiliyor.

    Bu kapsamda yaşanan hastalıklardan biri olan Bulimia'ya dair araştırmalar yaparak, insanları bilinçlendirmeyi hedefleyen Bulimia Projesi, mükemmel kadın ve erkeği tasarlaması için yapay zekâya başvurdu.
  • Yapay zekaya göre ideal kadın ve erkekler böyle görünüyor

    Yapay zekâya göre ideal bir kadın bedeni bu şekilde gözüküyor. 
  • Yapay zekaya göre ideal kadın ve erkekler böyle görünüyor

    Oluşturulan görüntülerin sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan güzellik algısına uyması oldukça dikkat çekici. 
  • Yapay zekaya göre ideal kadın ve erkekler böyle görünüyor

    Fotoğrafların neredeyse hepsinde kadınlar; incel bel, kaslı karın ve dolgun göğüslere sahip. 
  • Yapay zekaya göre ideal kadın ve erkekler böyle görünüyor

    Aynı şekilde yapay zekâya ideal yüz hatları sorulduğunda da genelde; ince bir yüz ve orantılı yüz hatları göze çarpıyor.
  • Yapay zekaya göre ideal kadın ve erkekler böyle görünüyor

    Ortaya çıkan sonuçlar, ideal sayılan birkaç kalıp dışında herhangi bir fiziksel özelliğe yer vermiyor.
  • Yapay zekaya göre ideal kadın ve erkekler böyle görünüyor

    Aynı güzellik standartları erkeklerde de görülüyor. İdeal bir erkek bedeni oluşturan yapay zekâ sadece kaslı vücutlardan oluşan insanlar yaratıyor.
  • Yapay zekaya göre ideal kadın ve erkekler böyle görünüyor

    Hatta bazı noktalarda; orantısız olan vücut hatları rahatsız edici olabiliyor.
  • Yapay zekaya göre ideal kadın ve erkekler böyle görünüyor

    Aynı şekilde, ideal erkek yüzü de oluşturan yapay zekâ, son zamanlarda erkekler arasında oldukça popüler olan belirgin ve kemikli yüz hatlarını kullanıyor.
  • Yapay zekaya göre ideal kadın ve erkekler böyle görünüyor

    Yapay zekânın oluşturduğu çizimler, baskıcı güzellik standartlarının iyi bir özeti.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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