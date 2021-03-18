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Yapı Kredi Yayınları'ndan kitaplarda 'Aile Saati' logosu

Yapı Kredi Yayınları, KoçSistem Aile Saati projesi kapsamında, yayınladığı seçme kitapların arka kapaklarında Aile Saati logosu, web adresi ve “Ekranı Kapat Kitabı Aç” söylemine yer vererek projenin ülke genelindeki farkındalığının artmasına ve yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Yapı Kredi Yayınları'ndan kitaplarda 'Aile Saati' logosu

KoçSistem’in hayata geçirdiği, Yapı Kredi Yayınları’nın (YKY) “Kitap Ortağı”, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) “Eğitim Ortağı” olduğu kurumsal sosyal sorumluluk projesi Aile Saati büyümeye devam ediyor.
Aile Saati projesinin kitap ortağı olan Yapı Kredi Yayınları, projeye verdiği desteği yayınladığı birçok kitapla tüm Türkiye’de yaygınlaştırıyor. Proje kapsamında, YKY tarafından ilk defa basılan veya tekrar basıma giren birçok kitabın arka kapağında Aile Saati projesinin logosu, web adresi ve “Ekranı Kapat, Kitabı Aç” söylemi yer almaya başladı.

“Ekranı Kapat, Kitabı Aç”

Aile Saati projesi, teknolojinin bilinçli kullanımı için ailelerde ve çocuklarda farkındalık oluşturmayı ve gün içinde en az bir saat ekransız ailecek vakit geçirilmesini amaçlıyor. “Ekranı Kapat, Kitabı Aç” söylemini yaygınlaştırılıp çocuklara kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Bu amaçla “Her Güne Bir Masal” ve “Her Güne Bir Oyun” adındaki kitapları da projenin eğitim ortağı olan AÇEV’in Aile Saati kapsamında yaptığı bilinçli teknoloji kullanımı eğitimlerine katılan ebeveynlerle paylaşarak “ekransız” ev aktivitelerini destekliyor. Aile Saati logosuyla tekrar basılan bu​ iki kitapta yer alan oyunlar ve masallarla ebeveyn ve çocuk arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

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