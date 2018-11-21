Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin bazı maddeleri iptal edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, bu borçlarının yeniden yapılandırılması ve yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi uygulamasında "makul süre" sınırı getirildi. Yeni düzenleme yapılandırmanın, yapılandırma kapsamına alınacak borçların "makul bir süre içinde" geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesini öngörüyor.
DURUM TESPİTİNİ KURULUŞLAR YAPACAK
Yönetmelik değişikliğiyle, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti BDDK'nın uygun göreceği bir kuruluş yerine sadece çerçeve anlaşmalar ile belirlenecek kuruluşlar tarafından yapılması hüküm altına alındı.
Yönetmeliğin 5. maddesinde yapılan değişikliğe göre, bir borçluyla yapılan sözleşmenin çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunlu tutuldu.
ÇERÇEVE ANLAŞMAYLA BELİRLENECEK
Aynı maddede yapılan düzenleme gereğince, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmalarına ilişkin esaslar çerçeve anlaşmalarıyla belirlenecek. Bu kurum ve kuruluşlar talepleri halinde alacaklı kuruluşların rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabilecekler.
ALACAKLARIN TAMAMINA YAPILANDIRMA ŞARTI KALDIRILDI
Yeni yönetmelikte tüm alacaklılar yerine, çerçeve anlaşmaya imza atan alacaklılara yeniden yapılandırma zorunluluğu getirilerek, imzalamayan alacaklılar zorunluluk dışında tutuldu.
DÜŞÜK FAİZ İMKÂNI
Yönetmeliğin 9. maddesinin aynı risk grubuna dahil olan borçlulara piyasa faizlerinin altında faiz uygulanmayacağı ve ilave finansman sağlanamayacağına ilişkin fıkrası ile sözleşmelere taraf olan alacaklıların borçluya ait müşteri sırrı niteliği taşıyan bilgileri birbirlerine ve kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında kalanlara vermelerini sınırlayan fıkrası iptal edildi.
TANIM GETİRİLDİ
Yönetmelik değişikliğiyle borçlu kuruluş için bir tanım da getirildi. Buna göre borçlu şirketler finans sektörü dışındaki şirketleri kapsıyor.
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