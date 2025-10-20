Yaralarını güce dönüştürdü

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu’nun yer aldığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği 'Uykucu', kadrosu, hikâyesi ve görsel diliyle yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri.

Film, tutkuyu, maneviyatı ve aşkı sorgularken; Elçin Sangu’nun canlandırdığı Saye karakteriyle de izleyicilere unutulmaz bir kadın hikâyesi sunuyor.

Gizli bir örgütün içindeki güç mücadelesinin yanında, ebru sanatının, Mevlevî felsefesinin ve düş ile gerçeğin iç içe geçtiği filmde Saye karakteri hikâyeye gizemli bir duygusal yoğunluk katıyor.

Gösterime 29 Ekim'de girecek olan 'Uykucu'nun yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlenirken, Poll Films imzalı filmin oyuncu kadrosunda; Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler de yer alıyor.