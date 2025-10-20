Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yaralarını güce dönüştürdü

        Yaralarını güce dönüştürdü

        Elçin Sangu, 'Uykucu'da hayatta kalmak için yeniden başlamış, her yarasını güce dönüştürmüş 'Saye' adlı bir kadın karaktere hayat veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 20.10.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralarını güce dönüştürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu’nun yer aldığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği 'Uykucu', kadrosu, hikâyesi ve görsel diliyle yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri.

        Film, tutkuyu, maneviyatı ve aşkı sorgularken; Elçin Sangu’nun canlandırdığı Saye karakteriyle de izleyicilere unutulmaz bir kadın hikâyesi sunuyor.

        Gizli bir örgütün içindeki güç mücadelesinin yanında, ebru sanatının, Mevlevî felsefesinin ve düş ile gerçeğin iç içe geçtiği filmde Saye karakteri hikâyeye gizemli bir duygusal yoğunluk katıyor.

        Gösterime 29 Ekim'de girecek olan 'Uykucu'nun yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlenirken, Poll Films imzalı filmin oyuncu kadrosunda; Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler de yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elçin Sangu
        #uykucu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Triatlon sporcusunun hayatını kaybettiği kazada dava!
        Triatlon sporcusunun hayatını kaybettiği kazada dava!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Boşandılar
        Boşandılar
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız