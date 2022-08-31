Yaralı halde bulunmuştu... Doğada yaşayamayacak!

Yılan kartalının tedavisi hakkında bilgi veren veteriner hekim Muhammet Nalkıran, "Kanadında kırık olduğunu tespit ettik. 1 ay boyunca tedavi ettik. Tekrar doğaya dönemeyecek durumda olduğu için kartalı, kendi doğal yaşam alanına uygun bir barınağa alıp, ömrünün sonuna kadar misafir edeceğiz" dedi.

GÖZ RENGİ AYIRT EDİCİ

Yılan kartalının ender tür olduğunu belirten Nalkıran, "Göz rengi nedeniyle diğer şah kartallardan kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Kartal türleri birlikte yaşayabildiği için diğerlerinin yanına koyduk. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Herhangi bir sağlık problemi yok fakat doğada yaşayamayacak durumda olduğu için bu alana koyduk" diye konuştu.