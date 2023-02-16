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Yardım TIR’ına yükleme yaparken yaralanmıştı... Kamera görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Pendik’te bulunan Şahkulu Sultan Dergahı önünde deprem bölgesine yardım göndermek için yükleme yapan TIR'ın yol kapattığı iddiasıyla çıkan tartışmada Murat Edinç bacağından yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ömer A.’yı gözaltına aldı. 4 adet suç kaydı olan Ömer A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Yardım TIR’ına yükleme yaparken yaralanmıştı... Kamera görüntüleri ortaya çıktı
HABERTURK.COM

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Şahkulu Sultan Külliyesi M. Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı önünde deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım göndermek için bir TIR’a yükleme yapılıyordu. Bu sırada sokaktan geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü, TIR'ın yolu kapattığını söyleyerek koli yükleyenlerle tartıştı. Ardından olay yerinden ayrılan sürücü ve yanındaki kişi otomobilinin plakasını sökerek sokağa tekrar geldi. Sürücü belindeki silahla ateş etmeye başladı.

Olayda Murat Edinç (53) dizinden yaralandı. Saldırgan otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Edinç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Şahkulu Sultan Külliyesi M. Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı önünde deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım göndermek için bir TIR’a yükleme yapılıyordu. Bu sırada sokaktan geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü, TIR'ın yolu kapattığını söyleyerek koli yükleyenlerle tartıştı. Ardından olay yerinden ayrılan sürücü ve yanındaki kişi otomobilinin plakasını sökerek sokağa tekrar geldi. Sürücü belindeki silahla ateş etmeye başladı. Olayda Murat Edinç (53) dizinden yaralandı. Saldırgan otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Edinç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“HIZLA GEÇTİ TARTIŞTIK”

Olayın ardından saldırganı tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mağdur şahsın ifadesine başvurdu. Yaralanan kişi; “TIR’a yükleme yapıyorduk tanımadığımız biri otomobille hızla geçti o sebeple tartıştık bir süre sonra gelip ateş etti” dedi. Şüphelinin Ömer A. olduğunu belirledi. Ömer A., polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ömer A.'nın 4 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelini emniyette verdiği ifadesinde olayı kendisinin yaptığını kabul ederek; “TIR yolu kapatmıştı, bende öfkelendim olay gerçekleşti” dedi. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye gönderildi.

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