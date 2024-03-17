Yer yer yağmur yağışının hakim olduğu bir haftanın ardından vatandaşlar bu hafta için sıcaklıklarda bir artış bekliyor. MGM açıklamasına göre bugünden itibaren yurt genelinde yağış miktarında azalma olacak ve baharın ilk günleri yaşanmaya başlayacak. Pazartesi sabahı işlerine ve okullarına gidecekler 18 Mart Pazartesi hava nasıl olacak araştırması yapıyor. İşte, yarın (18 Mart) için MGM açıklamarıyla yurt genelinde hava durumu...