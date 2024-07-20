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        Haberler Bilgi Gündem Yarın hava nasıl olacak? 21 Temmuz Pazar 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 21 Temmuz Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yaz tüm sıcağıyla devam ediyor. Ülke genelinde sıcaklıklar artarken, yüzde 90'lara varan nem oranı günlük hayatı zorlaştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 21 Temmuz Pazar 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:40
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        1

        Tüm Türkiye yaz sıcaklarını yaşıyor. Özellikle yüksek seyreden nem oranı, hissedilen sıcaklığın iyice artmasına neden oluyor. Meteoroloji sıcaklıklar konusunda uyarıyor. Peki, yarın yani 21 Temmuz Pazar günü hava nasıl olacak? İşte, detaylar...

        2

        21 TEMMUZ YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da Pazar günü hava 25-35 derece arasında seyredecek. Ancak nem oranının yüzde 92'ye kadar çıkması İstanbulluları zorlayacak.

        3

        21 TEMMUZ YARIN İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İzmir de yarın yüksek nem oranı ile güne başlayacak. Yüzde 70 ile 85 arasında değişmesi beklenen nem oranına, 38 dereceye kadar çıkabilen sıcaklıklar eşlik edecek.

        4

        21 TEMMUZ YARIN ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Ankara da oldukça sıcak ve nemli olacak. Yüzde 70'e kadar çıkacağı tahmin edilen nem oranının yanı sıra sıcaklıklar da 34-37 derece arasında değişecek.

        5

        21 TEMMUZ YARIN TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Pazar günü tüm ülke için sıcak ve kurak bir gün olacak. Çoğu şehirde sıcaklıklar artarken, nem oranı yüzde 90 seviyesinde seyredecek. Uzmanlar, öğlen vakitlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor.

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