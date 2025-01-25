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        Haberler Spor Transfer Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Kyle Walker-Peters hamlesi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Kyle Walker-Peters hamlesi!

        Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu'nun ardından sağ beke de takviye yapmak için kolları sıvadı. Galatasaray yönetiminin, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldığı öğrenildi.

        Giriş: 25.01.2025 - 18:20 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:21
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        Ara transfer döneminin ilk imzasını Ahmed Kutucu'ya attıran Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

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        Kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldı.

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        İngiltere Premier Lig'in son sırasında yer alan Southampton'da forma giyen İngiliz futbolu için girişimler başladı.

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        Sarı-kırmızılı yönetimin, 27 yaşındaki sağ beki bonservisiyle transfer etmek istediği öğrenildi.

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        Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Walker-Peters'ın Southampton ile sözleşmesi haziran ayrında sona erecek.

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        Bu sezon 20 Premier Lig maçında forma giyen yıldız isim, 2 asist yaptı.

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        CHAMPIONSHIP'TE YILIN TAKIMINDA YER ALMIŞTI

        Kyle Walker-Peters, geçtiğimiz sezon Championship'te Gabriel Sara ile birlikte yılın takımında yer almıştı.

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