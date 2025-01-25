Galatasaray - Konyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU) Trendyol Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 21. haftada ağırladığı Konyaspor'u zor da 1-0 mağlup etmeyi başardı, çok kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Cimbom böylece puanını 54'e çıkarıp, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a yükseltti.

Habertürk Giriş: 25.01.2025 - 18:02 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:08 facebook

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