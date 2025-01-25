ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, İsrail'e 1 tonluk bomba satışına izin vermeye hazırlanıyor.

ABD merkezli haber ajansı Axios'a konuşan 3 İsrailli yetkili, Donald Trump'ın 1 tonluk bombaların İsrail'e satışına izin verilmesi talimatında bulunduğunu ifade etti. Reuters da mevcut iddiayı teyit etti.

46. ABD Başkanı Joe Biden 2024 yılının mayıs ayında İsrail'e 1 tonluk bombaların satışını durdurmuştu. İsrail ile ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olan tepkilere rağmen değiştirilmedi.

İsrailli yetkililere göre 1800 adet MK -84 tipi bomba gelecek haftalarda gemilere yüklenerek İsrail'e nakledilecek. Özellikle köprü, tesis ve benzeri büyük yapıların vurulmasında kullanılan MK-84'ü İsrail uzun zamandır talep ediyordu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da geçtiğimiz cuma günü yaptığı konuşmada Biden zamanında verilmeyen mühimmatın Trump döneminde tedarik edileceğine inandığını belirtmişti.