Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni kararlar açıklandı. Vatandaşların merakla beklediği tam kapanma kararı da açıklandı ve tam kapanmanın tarihleri merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

YARIN TAM KAPANMA VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili en çok merak edilen yarın yasak var mı sorusunun cevabı belli oldu. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05:00'de sona erecek...

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Koronavirüs vaka sayısında günlük sayılar 10 bine düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bini hedef göstermişti.

Konuyla ilgili olarak beklenen açıklamayı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak...