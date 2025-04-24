Yarının Kadın Yıldızları belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, Yarının Kadın Yıldızları projesiyle genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine yurtdışında devam etmelerine, yarışmalara ve orkestra seçmelerine katılmalarına veya iyi bir enstrümana sahip olmalarına katkıda bulunuyor.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında sekiz yıldır TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) sponsorluğunda yürütülen “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu” projesinin kazananları belirlendi.

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2025 yılında, 13 genç kadın müzisyen fondan yararlanmaya hak kazandı. Böylelikle Yarının Kadın Yıldızları’nın sayısı 120’ye ulaştı. Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.

DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN MÜZİSYENLER

İdil Dündar, keman Zeynep Yiğitoğlu, viyola Derin Topgül, viyolonsel Deniz Akgün, kontrbas Elif Duru Özçelik, flüt Beste Yalı, flüt Birce Kayhan, klarnet Yağmur Sena Üner, korno Deniz Işık, gitar Zeynep Duru Güleç, arp Lidya İpek Keskin, arp Carmen Dilara Bağış, piyano Zeynep Özden, piyano

Genç kadın müzisyenlerin başvuruları, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, arp sanatçısı ve akademisyen İpek Mine Sonakın, keman sanatçısı Nilay Sancar ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. YARININ KADIN YILDIZLARI 21 HAZİRAN’DA SÜREYYA OPERASI’NDA SAHNEDE OLACAK 11-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 53. İstanbul Müzik Festivali, Yarının Kadın Yıldızları fonunu almaya hak kazanan genç kadın müzisyenlerin katılacağı bir konsere de evsahipliği yapacak. Konserde, İstanbul Müzik Festivali ve TSKB’nin, bankanın 75. yılına özel olarak, besteci Ceren Türkmenoğlu’na verdikleri ortak siparişin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. Türkmenoğlu’nun yaylı çalgılar dörtlüsü için besteleyeceği yeni eserini Yarının Kadın Yıldızları bursiyerleri seslendirecek; görsel sanatçı Hilal Can ise canlı görselleme performansıyla genç yıldızlara eşlik edecek. TSKB’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek konser 21 Haziran Cumartesi saat 20.00’de Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak.